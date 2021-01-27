موعد مباراة العراق والكويت والقنوات الناقلة لـ “أول لقاء في البصرة منذ 33 عامًا”

تجري مواجهة ودية مرتقبة ضمن مباريات اليوم الاربعاء 27 يناير 2021 بين الأشقاء الجيران “العراق والكويت”، لأول مرة على الاراضي العراقية منذ 33 عامًا.

ملعب البصرة الدولي سيكون شاهدًا على لقاء العراق والكويت منذ آخر مواجهة جمعة الفريقين في العراق عام 1987 في العاصمة بغداد، وانتهت بفوز الأزرق الكويتي بهدفين دون رد.

لكن لسوء الحظ لن يحضر جمهور لهذه المباراة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي منع حضور الجمهور في 98٪ من ملاعب كرة القدم من بعد استئناف النشاط الرياضي، وكانت آخرهم ملاعب الدوري السوري هذا الأسبوع.

وستحظى قناة العراق والكويت باهتمام إعلامي كبير، حيث ستنقل على قنوات قطرية وكويتية وعراقية، عندما تنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت العراق والسعودية.

وتنقل المباراة ذات الطابع الخاص، على قناة الكأس القطرية 2 بتعليق محمد السعدي، والقناة العراقية الرياضية بتعليق علي الشمري وقناة الكويت الرياضية بتعليق بدر شداد، وقناة الشباب الرياضية العراقية بتعليق حسين الساعدي، والقناة العراقية الاخبارية بتعليق رعد ناهي.

يدير هذه المباراة الحكم الدولي القطري “سلمان فلاحي” ويساعده مواطنيه فيصل عيد الشمري وجمعة محمد البورشيد، بينما سيكون الحكم العراقي “علاء عبدالقادر نعمة” حكمًا رابعًا.

وتعود أول مواجهة جمعت بين المنتخبين في البصرة لتاريخ 13 نوفمبر 1964، ضمن منافسات كأس العرب في نسختها الثانية، وانتهت بفوز أسود الرافدين بهدف نظيف.

وتبقى الغلبة للأزرق الكويتي في المواجهات الخمس الأخيرة له أمام المنتخب العراقي، إذ حقق الفوز في مباراتين، وتعادل مرتين، وفاز منتخب أسود الرافدين في مناسبة واحدة كانت ضمن منافسات كأس الخليج العربي عام 2013.