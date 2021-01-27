شكرا لقرائتكم خبر عن رمزي صالح: الكرة المصرية تسير إلى طريق مجهول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «الكرة المصرية تسير إلى طريق مجهول» بهذه الكلمات بدأ الفلسطيني رمزي صالح حارس مرمي الاهلي السابق حديثه لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «التدريب على تقنية الفيديو لم يكن كافيا للحكام، وأرى أن الكرة المصرية تسير إلى طريق مجهول».

وتابع: "محمد شريف استحق ركلة جزاء أمام بيراميدز،و تصدي محمد الشناوي لتسديدة دونجا دليل على حضوره الذهني في المباراة".