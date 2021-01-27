شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوثق عقد الناشئ أحمد محمود بعد عرض سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس ادارة الزمالك ورئاسة قطاع الناشئين بالنادي برئاسة طارق يحيي في توقيع عقد مع لاعب الفريق الناشئ احمد محمود لاعب فريق ٢٠٠٣ لضمان استمراره بشكل رسمي مع النادي خلال الفترة المقبلة

وعقدت ادارة قطاع الناشئين برئاسة طارق يحيي ونائبه أحمد سمير جلسة مع اللاعب وإقناعه بالتوقيع علي عقد رسمي ونقله للاعب محترف بصفوف القلعة البيضاء خصوصا بعد تألقه اللافت للنظر وتلقيه بعض العروض من أندية بالدوري الممتاز وعلي رأسها عرض رسمي من نادي سموحه السكندري.

وطالب الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بضرورة توقيع عقد مع اللاعب وهو ما استجاب له طارق يحيي رئيس القطاع علي الفور بعد تلقيه تقريرمفصل بامكانيات اللاعب وتميزه فضلًا عن اشادة العديد من المدربين بإمكانياته وعلي رأسهم مدحت عبدالهادي وسامح إسماعيل وتامرعبدالحميد دونجا عضو اللجنة الفنية بالنادي واحمد سمير نائب رئيس القطاع