شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان يعيش في خطر.. والنصر يبحث عن التسجيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تأهباً لخوض نهائي السوبر بين الهلال والنصر الذي سيقام السبت القادم، أغلق مدرب الهلال رازفان تدريبات زعيم آسيا بعيداً عن أعين وسائل الإعلام، لتجهيز الفريق بالصور ة اللائقة، عكس ما ظهر به من مستويات فنية ونتائج غير مرضية لمحبي النادي. واجتمع الجهاز الفني بلاعبي الفريق قبل انطلاقة التدريبات وحثهم على معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة الفريق السابقة ضمن الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبدأ المران بتدريبات استرجاعية لجميع اللاعبين الذين شاركوا أمام الفيصلي، بعدها فرض المدرب تدريبات اعتيادية طبق فيها بعض الجمل التكتيكية. واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب عالج فيها العديد من الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة. وشارك المدافع علي البليهي في التدريبات الجماعية وأصبح جاهزا لمباراة الفريق، ومشاركته أصبحت بيد المدرب.

من جانبها، كشفت صحيفة (prosport) الرومانية، أن رازفان لوشيسكو، يعيش في خطر كبير بعد تعادل فريقه مع الفيصلي في الجولة الأخيرة من الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،، إذ حقق الهلال انتصارا وحيدا خلال آخر 6 مباريات، وتعادل 5 مرات، وبات الفريق مهددا بفقدان الصدارة، حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقيه الشباب والأهلي.

وعلى الطرف الثاني، يواصل النصر استعداداته الجادة لمواجهة غريمه التقليدي الهلال. وكان مدرب النصر الكرواتي ألين هورفات منح لاعبيه إجازة يوم الإثنين الماضي بعد نهاية مباراة فريقه الدورية أمام الاتحاد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

ويسعى هورفات إلى تجهيز لاعبيه المصابين للديربي المنتظر بعد تماثلهم للشفاء وهم؛ المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد أن أنهى برنامجه الطبي والتأهيلي في المغرب، ومن المتوقع الاستفادة من خدماته في الشوط الثاني من اللقاء، وكذلك أيمن يحيى الذي أصبح جاهزا للمشاركة، بينما لا تزال مشاركة عبدالفتاح عسيري غير واضحة بعد عودته من الإصابة مؤخرا.

من جانب آخر، لا تزال إدارة النصر تجري محاولاتها الجادة لتسجيل لاعب أجنبي بديل للاعب الكوري المصاب كيم، حيث يتيح لها النظام ذلك. ورغم عدم حصول إدارة النصر على شهادة الكفاءة المالية، إلا أن النصراويين يستندون على اللائحة بأحقيتهم بتسجيل لاعب بديل خصوصا أن اللاعب أصيب قبل إعلان شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، وفي حال عدم الموافقة سيكمل النصر منافسات الموسم بـ6 لاعبين أجانب فقط مقابل 7 لاعبين أجانب للفرق الأخرى، ما يعني عدم تكافؤ الفرص، وفي حال الموافقة فسيكون الأجنبي السابع هو الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الذي وقع معه النصر عقدا رسميا لمدة سنتين ونصف، بمبلغ تجاوز مليوني يورو، قبل أن يصطدم بشرط شهادة الكفاءة المالية، وستتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسبوع القادم.