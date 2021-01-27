شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يجهز «النمور» لرد الاعتبار أمام الاتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأ مدرب الاتحاد كاريلي أمس (الثلاثاء ) تحضيراته الفنية لمواجهة الاتفاق يوم (السبت) القادم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يأتي ذلك بعد الراحة التي منحها للاعبين يوم (الإثنين) الماضي، وطالب المدرب كاريلي اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية خلال المرحلة القادمة، والتي ستشهد انطلاقة مباريات الدور الثاني في دوري المحترفين، والعمل على مواصلة تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في المباريات والمنافسة على مراكز المقدمة في بطولة الدوري.

وشرح المدرب كاريلي النهج الفني الذي سيقوم بتنفيذه في مواجهة الاتفاق القادمة، وشدد على ضرورة الانضباط الفني من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وسيجري اليوم (الأربعاء) مناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم، ومن المتوقع أن تشهد القائمة الأساسية عودة قائد الفريق الكروي كريم الأحمدي، بعد غيابه عن مواجهة النصر الماضية بسبب الإيقاف إثر حصوله على 4 إنذارات، وحرص المدرب كاريلي ومساعدوه على متابعة مباراة الاتفاق والأهلي الماضية والوقوف على أبرز نقاط الضعف في الفريق الاتفاقي من أجل استغلالها في المواجهة المرتقبة، والتي يطمح المدرب كاريلي لتحقيق فريقه للانتصار وحصد النقاط الثلاث ورد اعتبار الخسارة السابقة بنتيجة 1/‏‏2.