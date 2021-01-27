شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تحتضن كأس التزلج بالعجلات للرجال والسيدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة برنامج بطولته رياضات التزلج بالعجلات والتي ستكون على مدار 7 أيام، وستنطلق البطولة من العاصمة الرياض، وستحتضن للمرة الأولى بطولة كأس الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة للرجال والسيدات خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم في الصالات الخضراء.

من جهته، قال مدير إدارة رياضات التزلج بالاتحاد السعودي لرياضات المغامرة عبدالله بن جمعان آل طايع: «إن تنظيم بطولة الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة هي المرة الأولى في العاصمة، مؤكداً أن البطولة تمثل قيمة مهمة وإضافة جديدة لأجندة بطولات الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة، مبيناً أنه سوف يشارك نخبة من لاعبين ولاعبات التزلج في البطولة».

وأوضح عبدالله آل طايع؛ نحن بذلنا مجهوداً في ترتيبات إقامة البطولة بمنتهى الدقة والاحتراز والتي ستقام في بيئة تضع الصحة والسلامة في المقدمة، وتعد هذه البطولة جزءاً من إستراتيجية دعم الأندية التابعة للاتحاد السعودي لرياضات المغامرة. يذكر أن الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة يرعى رياضة القفز المظلي الحر أيضا، كما أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لرياضات المغامرة عبدالمجيد بن غازي المطيري، أن الفترة القادمة بإذن الله ستشهد عملا ونشاطا كبيرا لتطوير هاتين الرياضتين، وأن من أهداف الاتحاد المشاركة الفاعلة وتحقيق ميدالية لإحدى أو كلتا الرياضتين في دورة الألعاب الأولمبية 2024 ودورة الألعاب الآسيوية 2022 بإذن الله.