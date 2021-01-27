خالد الغندور مهاجماً التحكيم: جهاد جريشة لم يحتسب ضربة جزاء واضحة للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على الأخطاء التحكيمه التي شهدتها مباراة الأهلي وبيراميدز في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته بفيس بوك قائلا: ضربة جزاء واضحة للاهلي و ضربة جزاء واضحة لبيراميدز و الفار لم يتدخل و اليد مش مسموح بيها في قانون كرة القدم علي فكرة.

يذكر ان النادي الأهلي تعادل مع بيراميدز فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.

ورفع رصيد النادي الأهلي إلى 21 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 14 فى المركز الرابع من جدول ترتيب المسابقة .

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم للأندية فى مواجهة قوية أمام الدحيل القطري.