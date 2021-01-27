احمد موسى ينفعل بعد تعادل الاهلى وبيراميدز: أقسم بالله الفار شغال بالمزاج ..وهدف بواليا صحيح

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي أحمد موسى على مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مباريات الأسبوع الـ 10 من الدوري الممتاز.

وقال "موسي" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": هل الفار يعمل في مباريات الأهلي أم أصبح معطلًا؟.. لماذا لم يستعين بالفار في الهدف الملغي، وكرة محمد شريف.

وأضاف: جهاد جريشة لم يكن في الموقع الصحيح خلال سقوط محمد شريف داخل منطقة الجزاء، مشيرًا إلى أنه حال الاحتكام إلى الفار لاحتسبت كرة محمد شريف ركلة جزاء.

وتابع: طالما مبترجعش للفار الغيه وريحنا، فيه ظلم لازم نضايق جمهور الأهلي عشان بيلاعب بيراميدز، مش عايز أي فريق يتظلم، بواليا أحرز هدف صحيح والحكم قرر إلغاءه بدعوى ارتكاب خطأ تجاه إكرامي.

وتساءل موسى: لماذا التزم كابتن جهاد جريشة الصمت كأنه في مسرحية شاهد ما شفش حاجة، معربًا عن أمنيته بتألق الأهلي في كأس العالم للأندية كون يلعب باسم مصر.