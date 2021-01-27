شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: أسوان أنهى صفقتى السيد فريد وإيجيبتور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، أسباب قبول عرض تدريب الفريق الجنوبي، موضحا أنه قبل بالمهمة لسببين، أولهما أنه ينتمى لهذا البلد الذي ولد فيه، وثانيهما هو رغبة أسوان في التعاقد معه قبل أكثر من 10 سنوات.

وتابع عبد العال، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون، على ملعب أون تايم سبورتس: "هناك تدعيمات للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية"، موضحا أن الإدارة لا يرضيها نتائج الفريق وبالتالي سيكون هناك تدعيمات.

وأضاف: "دعمنا الفريق بالثنائي أحمد الألفي وأحمد صبحي، وفي هذه الساعات يتم انهاء صفقتي السيد فريد وإيمانويل إيجيبتور".

وعقد أعضاء مجلس إدارة نادي أسوان وأعضاء لجنة الكرة اجتماعا استمر عدة ساعات مع المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، علاء عبد العال وضم الاجتماع كلا من: محمد سيد حامد أمين الصندوق، إيهاب منصور عضو مجلس الأدارة، مصطفى أمين المشرف على الكرة، محمد حمدى عباس عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع توقيع المدير الفنى على عقود تدريبة لنادى أسوان، كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة مع المدير الفنى قائمة الفريق فى ظل تعاقدات يناير والخريطة الفنية للفريق والمراكز المطلوب تدعيمها وبحث والتقييم الأسماء والعناصر المرشحة للإنضمام للفريق بعد ضم وتسجيل اللاعبين أحمد الألفى وأحمد صبحى وكذلك تحديد الأسماء التى إنتهى دورها مع الفريق ولم تحقق المردود الفنى المنتظر.

وأكد أعضاء المجلس ولجنة الكرة للمدير الفنى حرص مجلس الإدارة وقطاع كرة القدم بنادى أسوان على دعمه ومساندته وتوفير كافة الأجواء والظروف التى تساعد اللاعبين والجهاز الفنى على الظهور بالصورة التى تليق بنادى أسوان.

من جانب، وعد علاء عبد العال بأنه سيبذل أقصى جهد مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير لبقاء إسم أسوان بالممتاز وأنه سيدرس مع الإدارة دائما كل الأمور التى تصب فى مصلحة الفريق إداريا وفنيا.