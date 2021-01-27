شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر: بكيت لرئيس الزمالك علشان أرحل.. وأرحب بالانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عنتر، لاعب المصرى البورسعيدى، أنه بكى من أجل الرحيل عن الزمالك لكى يعود للمشاركة مرة أخرى، بعد قضاء عامين ونصف العام في القلعة البيضاء.

وقال محمد عنتر، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "قضيت سنتين ونصف في الزمالك عمرى ما عملت مشكلة ولا سألت ليه مش بلعب، وحققت 6 بطولات، ولكن لم أكن موفقا مع النادى الأبيض".

وأضاف عنتر: "تعرضت للعديد من الانتقادات من الصفحات على السوشيال ميديا خلال فترة الزمالك غير مبرر وتصريحات غريبة منسوبة لى، ولم أكن أقول شيئا والناس بتهاجمنى بسبب صفحات تتخذ اسمى".

وتابع محمد عنتر: فوجئت باستبعادى من حسابات الزمالك دون سبب، وزوجتى ساندتنى خلال أزمتى في الزمالك بعد اتهامها لى بالتقصير في التدريبات، لدرجة أنى كنت باخدها معايا المران علشان تعرف إنى بموت نفسى".

وأوضح محمد عنتر: "تانى سنة مع الزمالك طلعت للمستشار مرتضى منصور المكتب وبكيت وقولتله عاوز أمشى علشان ألعب، فرد عليا أنت من الناس المهمين في النادى ومع ذلك لم ألعب ومش عارف ليه".

وأضاف محمد عنتر: "أي لاعب ملعبش في الأهلى والزمالك ملعبش كورة، ونادى الزمالك لو طلبنى لن أتأخر ولكن أبحث عن المشاركة، ولو جالى عرض من الأهلى سأوافق على طول وكل لاعب يتمنى اللعب للنادى الأهلى".

وقال محمد عنتر: "أمتلك أسدين في البيت وعايشين معايا وتعلمت التعامل معهما من عائلة زوجتى المعروفة بتربية الأسود، وكمان بنخدهم معانا في السفر ولكن بتصريح".