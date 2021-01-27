شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي السابق لتليفزيون الخليج 365: الأحمر سيعود للمسار الصحيح فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد فوزي، حارس الأهلي الأسبق، من التأثير النفسي لمباراة الأهلي مع بيراميدز والتعادل السلبي فيها على معنويات لاعبي الأهلي قبل السفر إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية.

وأكد فوزي في الاستديو التحليلي لـ تليفزيون الخليج 365، الذي يقدمه عمر الأيوبي، أن تعادل الأهلي مع بيراميدز سيؤثر نفسيا على لاعبي الأحمر قبل مواجهة الدحيل القطري في افتتاح مشوار مونديال الأندية، لأن الفوز كان سيمثل دفعة معنوية، لكن الأهلي فريق كبير ويستطيع العودة سريعا لمساره الصحيح والانتصار رغم الاعتراف بقوة الدحيل القطري الذي تفوق على منافسه الأهلي القطري مؤخرا.

وأضاف حارس الأهلي الأسبق أن شريف اكرامي حارس بيراميدز الحالي والأهلي السابق قدم أداء متميزا في لقاء الثلاثاء وكان في مستوى مفاجئ أكثر من المباريات الماضية.

وأبدى فوزى دهشة من الإصابات التى داهمت لاعبى الجبهة اليمنى للفريقين، محمد هانى من الأهلى، وأحمد فتحى فى بيراميدز، مؤكدا أن المباراة شهدت تألقا لعدد كبير من النجوم، ورمضان صبحى كان مخيبا للآمال بسبب تاثره بالضغوط.