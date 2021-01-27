شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: هدف الأهلى صحيح 100% وله ضربة جزاء مستحقة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال الغندور، الحكم الدولى السابق، أن هدف الزامبى والتر بواليا مهاجم فريق الأهلى أمام بيراميدز صحيح بنسبة 100%، وتدخل بواليا مع شريف إكرامى قانونى، ويوجد نص بالقانون الجديد أنه توجد التحامات بين اللاعب وحارس مرمى، ولم يتدخل الـ"VAR" بسبب صافرة جهاد جريشة التى تلغى اختصاصات الفار.

وأوضح جمال الغندور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن فريق الأهلى يستحق ضربة جزاء عقب تدخل أحمد سامى مدافع بيراميدز على قدم محمد شريف مهاجم الأهلى قبل الوصول إلى الكرة، لذلك كان لا بد تدخل الفار لاحتساب ضربة الجزاء وإبلاغ الحكم جهاد جريشة باحتسابها على الفور.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق الأهلي أمام بيراميدز والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصرى الممتاز، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة مؤقتا لحين مباراة الزمالك والمقاصة الخميس، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.