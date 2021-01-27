شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لا نمانع فى احتراف مصطفى محمد.. وسنقاضى سانت اتيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي لا تمانع في احتراف مصطفى محمد لاعب الفريق، موضحا أنه لا جديد بشأن المفاوضات مع نادي سانت إتيان الفرنسي بخصوص اللاعب.

وشدد هشام إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس، أن نادي الزمالك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والإساءة لبعض المسئولين بالنادي.

وأكمل: "مبادئ الزمالك عظيمة ولا مساس بها احتراما لكيان النادي وجماهيره الكبيرة والعريقة، ولن نتهاون في أي سوء يطول النادي".

وقال إبراهيم إنه رغم محاولات الجانب الفرنسي بفتح الباب مجددا إلا أن الزمالك مصرّ على غلق الملف والتمسك بالقرار الذي أصدره من قبل بغلق هذا الملف تماما، خاصة في ظل التصريحات السابقة لمسئولي النادي الفرنسي والمسيئة للنادي.

وشدد نائب رئيس نادي الزمالك على أن الأبيض متمسك بموقفه، ولا مجال للتفاوض مع النادي الفرنسي مجددا خاصة، وأن ذلك سيتعارض مع قيم ومبادىء النادي العريق مشيرا إلى أن كرامة نادي الزمالك أهم من ملايين سانت إتيان الفرنسي .وأوضح أن الزمالك يمتلك عرضا من ناد تركي منذ البداية لكن لم يتطرق اللاعب والنادي لمناقشته.

وكان الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أكد أن رحيل مصطفى محمد نجم فريق الزمالك بات قريبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لـ الدوري الفرنسي.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، "نادي سانت إيتيان الفرنسي يدخل بقوة لشراء مصطفى محمد".

وكان نادي الزمالك، رفض مؤخرًا انتقال مصطفى محمد إلى نادي سانت إيتيان؛ ردًا على تصريحات "رولاند لومير"، رئيس النادي الفرنسي الاستفزازية، وتهديده مسئولي نادي الزمالك، بالكشف عن أسماء أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا عمولات من أجل إنهاء الصفقة. وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى 2.5 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.