شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى لتليفزيون الخليج 365: موسيمانى أهدر الفوز على بيراميدز.. وفتحى إصابته نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، أن الأهلي أهدر فوزا غاليا بالتعادل أمام بيراميدز سلبيا في المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشر بالدورى.

وقال حارس الأهلي السابق، خلال الاستديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه عمر الأيوبي، إن الأهلي كان الأقرب للفوز رغم الحذر الذي سيطر على لاعبي الفريقين، فضلا عن أخطاء بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، التي ظهرت بالدفع من البداية بمحمد شريف، وكان الأفضل وجود كهربا ووالتر بواليا من بداية المباراة.

وأضاف أحمد فوزي أن الدوري ما زال طويلا للحديث عن مصير الدرع في الموسم الحالي، والمتوقع أن تكون المنافسة فيه للأهلي والزمالك حتى نهاية الموسم.

وكشف حارس الأهلي السابق أن إصابة أحمد فتحي لاعب بيراميدز إصابة نفسية بسبب الضغوط التى عاشها باللعب لأول مرة أمام الأهلي، الذى لعب بين جدرانه 12 عاما.