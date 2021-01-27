شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد: نهدى سوبر السلة للإسكندرانية.. وإصابات لاعبى الكرة بكورونا ارتفعت لـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بفوز فريق السلة بالنادي بلقب كأس السوبر، مهديا هذا النجاح لجماهير الإسكندرية.

وكشف مصيلحي، في تصريحات تليفزيوينة لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، عن زيادة إصابات كورونا بالنادي السكندري، موضحا أن عدد مصابى فريقه بفيروس كورونا قد ارتفع من 12 حالة إلى 13 إصابة فى الساعات الماضية.

وقال مصيلحى إن رحلة الفريق السكندري للجونة تم فيها اتخاذ جميع الإجراءات الأمنة على اللاعبين والجهاز خلالها، وتم السفر بطائرة خاصة حماية للجميع، ولكن إصابات كورونا ارتفعت بعد هذه الرحلة.

ووجه رئيس الاتحاد السكندري الشكر إلى اتحاد الكرة المصرى، نظرا لحسن تقديره للموقف وتأجيل مواجهة الاتحاد ضد غزل المحلة، قائلا: "لدينا مباراة مع غزل المحلة بعد يومين، لكننى تحدثت مع أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة ومسئولي غزل المحلة، وأثق تمامًا في تقديرهم للموقف".

وتابع: "نحن في قمة الحزن لأننا لا نلعب مباريات منذ فترة، ولكن المهم بالنسبة لنا هو صحة اللاعبين والمسؤولين عن الفريق، ولكن الـ13 مصاب الذين أتحدث عنهم هي نتيجة مسحة اتحاد الكرة التي خضعنا لها بالأمس".

وأعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، جاهزية فريقه لخوض مباراة المحلة والمقرر لها غد الخميس، في الخامسة مساء على ملعب استاد الإسكندرية رغم وجود 15 حالة كورونا بين صفوف زعيم الثغر.

ويدخل الاتحاد السكندري معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء في الرابعة عقب تدريب الفريق، استعدادا لملاقاة زعيم الفلاحين.

وأعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكره القدم استمرار وجود 12 حالة كورونا إيجابية بين اللاعبين ووجود 3 حالات بالجهاز الفني، وتحول حالة واحدة إلى سلبي وهو حسن مصطفى مدرب الفريق.

ويتعرض فريق الاتحاد لأصعب موقف له من خلال الحالة النفسية السيئة للاعبين، نظرا لغياب نصف الفريق للإصابة، ومحاوله العميد بتعويض الغيابات المؤثرة بالفريق.

من ناحية أخرى، تم تعقيم وتطهير لكافة المرافق بنادى الاتحاد السكندرى خاصة غرف تغيير الملابس وصالة الجيم بفرع النادى بسموحة تحت إشراف اللواء أيمن عوض مدير عام فرع سموحة ويتم هذا الإجراء بشكل دورى لجميع أرجاء ومرافق نادى الاتحاد السكندرى بالمقر الرئيس بالشاطبى وبفرع سموحة بالمواد المُطهرة المُخصصة لهذا الغرض للحفاظ على صحة السادة الأعضاء

ويلتزم جميع العاملين بالنادى بارتداء الكمامات الصحية واستخدام المواد المُطهرة حفاظاً على صحتهم وصحة الأعضاء أيضاً، وبأشراف مباشر من الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذى الذى وجه الشكر للأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى على اهتمامه البالغ ومتابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التى ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظاً على صحة الأعضاء والعاملين بالنادى.