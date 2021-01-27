شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: لا تفاوض مع كارتيرون.. وأشعة على قدم أحمد فتحى لتحديد إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى هانى سعيد، المشرف على الكرة بفريق بيراميدز، عدم رضاه على نتيجة التعادل أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، رغم الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعبون فى 65 دقيقة من عمر اللقاء، ولكن اللياقة البدنية لعبت دورا أساسيا فى تفوق لاعبى الأحمر فى نهاية المباراة.

وأوضح هانى سعيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن فريق الأهلى لا يستحق ضربة جزاء خلال لقاء بيراميدز، قائلا: "رؤيتى من الملعب الأهلى مالوش ضربة جزاء فى لعبة أحمد سامى مع محمد شريف، ولم أشاهدها من التليفزيون حتى الآن".

وأضاف المشرف على الكرة بنادى بيراميدز أن المنافسة على بطولة الدورى متواجدة ولكن بشروط عدم التفريط فى النقاط خلال المرحلة المقبلة، واستمرار الجهاز الفنى، ولا يوجد حديث حاليا على رحيل الجهاز الفنى، ولا مفاوضات مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك السابق لخلافة المدير الفنى الأرجنتينى، وهناك تدعيمات للفريق بصفقة أو اثنين خلال الأيام المقبلة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، وأسامة جلال ضمن الأسماء المرشحة.

وأشار هانى سعيد إلى أن أحمد فتحى لاعب فريق بيراميدز سوف يخضع لعمل أشعة اليوم لمعرفة مدى الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الأهلى أمس ومدة الغياب، حيث التشخيص هو شد فى العضلة الخلفية.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق الأهلي أمام بيراميدز والتي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصرى الممتاز وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة مؤقتا لحين مباراة الزمالك والمقاصة الخميس، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.