شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد انسحاب المقاصة من دورى الصالات رسميا ومنعه من المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مسئولو اتحاد الكرة قرار انسحاب فريق مصر المقاصة من دوري كرة الصالات الممتاز رسميا، وبالتالي إلغاء جميع نتائجه في الدور الثاني وهبوطه لدوري القسم الثاني، مع إيقاف مشاركته في دوري القسم الثاني أيضا الموسم المقبل.

وكان نادي مصر المقاصة أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يعلن انسحابه من دوري الصالات للموسم الجاري، ليقرر اتحاد الكرة اعتماد انسحابه وإلغاء نتائجه في الدور الثاني.

كما قرر اتحاد الكرة إحالة أمر لاعبي مصر المقاصة إلى لجنة شئون اللاعبين للنظر في أمرهم بعد انسحاب فريقهم من الدوري وإمكانية انتقالهم لناد آخر.