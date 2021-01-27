شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبدالرؤوف: إلغاء هدف الأهلى قرار سليم.. وهناك ركلة جزاء لكلا الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الحكم الدولى السابق ياسر عبد الرؤوف على الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الأهلى وبيراميدز، والتي انتهت بالتعادل السلبى في قمة مباريات الجولة العاشرة بالدورى.

وقال ياسر عبد الرؤوف، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "قرار جهاد جريشة بإلغاء هدف الأهلى سليم لوجود دفع من والتر بواليا في ضهر شريف إكرامى، وهو قرار سليم 100%".

وأضاف ياسر عبد الرؤوف: "كرة محمد شريف ركلة جزاء صحيحة 100% بعد عرقلة أحمد سامى لمحمد شريف في منطقة الجزاء، وكان لا بد من الفار التدخل وإعادة جهاد جريشة لاحتساب ركلة جزاء".

وتابع الحكم السابق: "بيراميدز له ركلة جزاء لم تحتسب بعد قفز أيمن أشرف على تراورى وهنا مخالفة لم يحتسبها جهاد جريشة، وكان على الفار إعادة جهاد جريشة لاحتساب ضربة جزاء".

وتعادل الأهلى سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوى فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصري.. وبذلك يرتفع رصيد الأهلى لـ21 نقطة ويبقى فى القمة، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.