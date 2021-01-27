شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر "ميسي كرة اليد" يحتفل بعيد ميلاده الـ37 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ37، حيث إنه من مواليد 27 يناير عام 1984.

أحمد الأحمر هو اللاعب رقم واحد على مستوى العالم فى حصوله على بطولات قارية بمجموع 20 بطولة، وآخرها التى توج بها الفراعنة بالفوز على تونس فى نهائى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت على أرض المنافس بنتيجة 27/23.

ونجح الأحمر، "ميسى كرة اليد" كما تلقبه الجماهير، فى الفوز بجائزة أحسن لاعب فى عدد كبير من المباريات، ومنها جائزة أحسن لاعب فى مباريات كأس الأمم الأفريقية التى فازت بها مصر ومنها صعدت لأولمبياد بكين، وفى أمم أفريقيا التى استضافتها مصر يناير 2016، وتأهل الفراعنة من خلالها إلى أولمبياد البرازيل، فضلا عن أنه حمل علم مصر فى طابور العرض بافتتاح الدورة.

وأكد أحمد الأحمر قدرة الفراعنة في تحقيق الفوز خلال مواجهة الدنمارك، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة الحالية، في المباراة المقررة إقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على صالة استاد القاهرة الدولي.

وصعد منتخب مصر لدور الثمانية، بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام سلوفينيا، 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركي.

وكتب أحمد الأحمر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إن شاء الله هنعمل أكتر حاجة عندنا وبإذن الله ربنا هيكرمنا".