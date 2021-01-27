شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: رمضان صبحى مضغوط.. ومروان محسن موقفه صعب فى وجود شريف وبواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق معتز إينو، نجم الأهلى الأسبق، على تعادل المارد الأحمر سلبيا مع بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال إينو فى تصريحات تليفزيونية: "كنت أتوقع أن يقدم بيراميدز مستوى فنيا أفضل مما قدمه في المباراة، خاصة لما يمتلكه من العديد من الأسماء الكبيرة واللاعبين المميزين، وتعجبت من قرار موسيماني بعدم الدفع بأليو ديانج منذ البداية".

وأضاف إينو: "فى حالة غياب محمد هاني عن مباراة الدحيل فأعتقد أن خيار موسيماني الأول سيكون الدفع بأكرم توفيق، وكان يجب على الأهلي تدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي، وبيكهام لاعب جيد لكنه لا يصلح للعب في هذا المركز".

وواصل نجم الأهلى الأسبق: "رمضان صبحي مضغوط خلال الفترة الأخيرة، ويحمد ربنا إن مفيش جمهور في التوقيت الحالي، وأتوقع أن يزداد تركيز وأداء اللاعب خلال الفترة المقبلة بعد تجاوز مباراة الأهلي، ولو فاز الأهلي في المباراة لواجه اللاعب العديد من العقبات خلال الفترة المقبلة".

واكمل: "رمضان صبحي لاعب مميز، وبكل تأكيد حزنت على رحيله من الأهلي مثل أي مشجع نجاح اللاعب مع الأندية الكبيرة يتوقف على شخصيته، وبشكل شخصي كنت أعشق الضغوط وأكره المباريات السهلة".

وأردف إينو: "طريقة لعب بادجي لا تلائم الأهلي مع احترامي له، وبواليا أفضل منه ومع تواجد بواليا وشريف، مروان محسن يحتاج للمزيد من العمل للعودة للملعب من جديد، وأحمد ريان كان يستحق الفرصة وديانج لا غنى عنه في تشكيل الأهلى".