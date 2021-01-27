الاتحاد السكندري يعلن إصابة 13 لاعبًا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن عدد مصابي فريقه بفيروس كورونا قد ارتفع من 12 حالة إلى 13 إصابة في الساعات الماضية.

وأشار مصيلحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى ثقته في تقدير اتحاد الكرة المصري للموقف وتأجيل مواجهة الاتحاد ضد غزل المحلة في دوري We المصري.

وقال مصيلحي: "الآن ونحن على الهواء، أصبح لدينا 13 لاعبًا مصابًا بفيروس كورونا، هذا بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين لم يتدربوا في الفترة الماضية ولكنهم بحمد الله تعافوا من العدوى منذ أيام".

وأكمل: "لدينا مباراة مع غزل المحلة بعد يومين، لكنني تحدثت مع أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة ومسؤولي غزل المحلة، وأثق تمامًا في تقديرهم للموقف".

واختتم: "نحن في قمة الحزن لأننا لا نلعب مباريات منذ فترة، ولكن المهم بالنسبة لنا هو صحة اللاعبين والمسؤولين عن الفريق، ولكن الـ13 مصاب الذين أتحدث عنهم هي نتيجة مسحة اتحاد الكرة التي خضعنا لها بالأمس".