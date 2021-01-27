أرسنال "يثأر" من ساوثمبتون ووست هام يصعد للمركز الرابع مؤقتاً 

المنامة - ياسر ابراهيم - ثأر أرسنال من ساوثمبتون لخروجه على يده في مسابقة الكأس بخسارته أمامه صفر-1 السبت، ففاز عليه 3-1 الثلاثاء ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان ساوثمبتون البادىء بالتسجيل مبكراً عبر ستيوارت أرمسترونغ بعد مرور ثلاث دقائق، لكن أرسنال أدرك التعادل عبر مهاجمه الإيفواري نيكولا بيبي بعد تمريرة من السويسري غرانيت شاكا (8).



وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني للـ"غانرز" قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق (39).



وحسم الفرنسي ألكسندر لاكازيت النتيجة نهائيا في صالح المدفعجية بتسجيله الهدف الثالث لفريقه (72).



ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً في حين تجمّد رصيد ساوثمبتون عند 29 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.



وفي مباراة أخرى تابع وست هام عروضه القوية وعاد بفوز ثمين من معقل جاره اللندني كريستال بالاس 3-2 ليرتقي مؤقتاً إلى المركز الرابع.



والفوز هو السادس توالياً لفريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز، فرفع رصيده إلى 35 نقطة متقدماً مؤقتاً بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يخوض امتحاناً صعباً خارج ملعبه ضد توتنهام الخميس ضمن هذه المرحلة.



وحقق كريستال بالاس بداية جيدة عندما افتتح التسجيل بواسطة نجمه الإيفواري ويلفريد زاها بعد مرور ثلاث دقائق فقط.



لكن وست هام ردّ التحية بواسطة لاعب وسطه التشيكي توماش سوتشيك من كرة رأسية (9)، قبل أن يضيف اللاعب ذاته هدف التقدم لفريقه من مسافة قريبة (25).



وأضاف كريغ داوسون الهدف الثالث لوست هام مستغلاً ركلة ركنية من جارود بوين (65)، ثم رمى كريستال بالاس بكل ثقله في محاولة لتعديل النتيجة لكنه اكتفى بهدف وحيد لمهاجمه البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.



وفي مباراة أخرى، تابع نيوكاسل عروضه السيئة حيث انقاد للهزيمة أمام ضيفه ليدز يونايتد 2-1.



افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لليدز يونايتد مستغلاً تمريرة عرضية من الإسباني رودريغو (17).



وعادل الباراغوياني ميغيل ألميرون لنيوكاسل في مطلع الشوط الثاني (57)، لكن فريقه لم ينعم به كثيراً لأنّ جاك هاريسون منح الفوز لليدز بهدف رائع بقدمه اليسرى بعدها بأربع دقائق (61).

المصدر: فرانس برس