سيناريو قاتل يقود إنتر لطرد ميلان من كأس إيطاليا 

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتنص إنتر، بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه 2-1 على غريمه ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو.



تقدم زلاتان إبراهيموفيتش لميلان في الدقيقة 31، وتعادل روميلو لوكاكو لإنتر في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، وسجل كريستيان إريكسن، هدف فوز إنتر في الدقيقة 97.



وبهذا الفوز، تأهل إنتر ميلان لنصف نهائي البطولة، وينتظر الفائز من مباراة يوفنتوس وسبال.



ميلان دخل أجواء اللقاء سريعًا، وفي الدقيقة الأولى استلم رفائيل لياو، الكرة على حدود المنطقة، وأطلق تسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس هاندانوفيتش.



إبراهيموفيتش كاد أن يسجل الهدف الأول، بعد عرضية متقنة من لياو، ارتقى لها زلاتان فوق بيريسيتش وكولاروف، وصوب رأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 13.



وأجرى ستيفانو بيولي، تبديل أول اضطراري لميلان بالدقيقة 19، بخروج سيمون كايير الذي عانى من الإصابة، وحل توموري مكانه، ليشارك لأول مرة منذ انضمامه للفريق.



وكاد لوكاكو أن يسجل هدفًا بالدقيقة 24 بمجهود فردي ممتاز، بعدما استلم الكرة من دارميان، ليدور بالكرة أمام رومانيولي، ويطلق تسديدة قوية، تألق فيها حارس الروسونيري تاتاروسانو، وأبعدها عن مرماه.



وسجل إبرا، الهدف الأول في الدقيقة 31، بعد كرة وصلته داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية من بين أقدام كولاروف، وتمر وترتطم بالقائم وتسكن الشباك.



إنتر اقترب من التعادل في الدقيقة 38، بعد عرضية من بيريسيتش، سددها سانشيز بالمرمى، ليبعدها ثيو هيرنانديز ثم توموري من أمام خط المرمى.



وحصل إنتر على ركلة خارج المنطقة، نفذت ووصلت إلى بروزوفيتش، الذي سدد بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان.



وشهدت نهاية الشوط الأول، نقاشات حادة بين لاعبي الفريقان، وتحديدًا بين إبرا ولوكاكو، واستشاط البلجيكي غضبًا من زلاتان، ليقرر حكم اللقاء إشهار البطاقة الصفراء في وجه الثنائي.



ومع بداية الشوط الثاني، حصل فيدال على ركلة حرة من خارج المنطقة سددها مباشرة تجاه المرمى وأبعدها الحارس تاتاروسانو لركلة ركنية.



وفي الدقيقة 58، حصل إبراهيموفيتش على بطاقة صفراء ثانية بعد عرقلة كولاروف، ويكمل ميلان اللقاء بعشرة لاعبين.



واستمرت محاولات إنتر على مرمى ميلان، ومن عرضية متقنة من الناحية اليمنى إلى أقصى الناحية اليسرى، قابل بيريسيتش العرضية برأسية مرت فوق العارضة.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنتر بعد العودة لتقنية الفيديو التي أقرت بوجود عرقلة من لياو على قدم باريلا، نجح لوكاكو في تحويلها لهدف التعادل في الدقيقة 71.



فيدال حاول تسجيل هدف قاتل بعدما أطلق تسديدة بالدقيقة 85، مرت بجوار مرمى الروسونيري، وأهدر لاوتارو، فرصة ثمينة، بعدما سدد الكرة من داخل المنطقة، وتألق تاتاروسانو وأبعدها عن مرماه، ونفس الحال تصدى لتصويبة لوكاكو في الدقيقة 90.



وفي الدقيقة 97، أحرز إريكسن هدف فوز إنتر، بعد ركلة حرة ثابتة نفذها إريكسن من خارج منطقة الجزاء مباشرة تجاه الشباك، وقف حارس ميلان ليشاهدها وهي تسكن مرماه.



المصدر: موقع كورة