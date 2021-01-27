الامارات | الوصل يعمّق جراح «الملك» ويُخرجه من الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يعمّق جراح «الملك» ويُخرجه من الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الوصل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، عقب تغلبه أمس على الشارقة بهدفين دون رد، على استاد الوصل في زعبيل خلال إياب ربع النهائي، ليضرب موعداً مع شباب الأهلي، بينما يلتقي النصر مع كلباء في نصف النهائي الثاني.

وشهدت المباراة غياب عدد كبير من نجوم الفريقين، أبرزهم فابيو ليما ونيكولاس أوروز ومينديز في الوصل، وإيغور وويلتون سواريز وشوكوروف عن الشارقة. وافتتح الوصل النتيجة، رغم استحواذ الشارقة، في الدقيقة 41 بعد هجمة منظمة أكملها حبوش صالح في الشباك بتسديدة قوية.

وعزز فيغريدو تقدم الوصل في الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء بعد دقائق فقط من انطلاق الشوط، بعد عرقلة عبدالله غانم من الشارقة للاعب الوصل علي صالح، وسددها فيغريدو بنجاح.

نصف النهائي

• شباب الأهلي - الوصل.

• النصر - كلباء.

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