الامارات | 5 مشاهد متباينة في الجولة التاسعة من «الهواة».. البطائح لا يتعادل والعروبة يعود

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد متباينة في الجولة التاسعة من «الهواة».. البطائح لا يتعادل والعروبة يعود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت منافسات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى عن خمسة مشاهد جديدة عززت حظوظ فرق للمنافسة في التأهل لدوري الخليج العربي مثل دبا الفجيرة، وأعادت الروح لفريقي العروبة والحمرية للمنافسة في الهدف نفسه، بينما أضعفت من حظوظ المتصدر البطائح بعد تعرضه للخسارة.

وبنهاية الجولة التاسعة يحتل البطائح المركز الأول برصيد 18 نقطة، يليه دبا الفجيرة 17 نقطة، ثم الإمارات 15 نقطة، ويليهما العروبة 14 والحمرية 13، ثم مسافي 12، ودبا الحصن 11، ثم التعاون والعربي ولكل منهما تسع نقاط، وأخيراً مصفوت ست نقاط، والذيد نقطة واحدة.

وتميزت الجولة التاسعة بخمسة مشاهد، جاءت كالتالي:

البطائح لا يتعادل

تعرّض البطائح لخسارتين مقابل ستة انتصارات، ومن اللافت أن الفريق خسر أمام الفرق المنافسة له في الصعود لدوري المحترفين، وجاءت أمام الإمارات (3-2)، ودبا الفجيرة بهدف نظيف، ما يعد خسارات بست نقاط، ولم يتذوق فريق البطائح طعم التعادل في جميع المباريات التي خاضها في البطولة.

4 انتصارات

استعاد دبا الفجيرة حظوظه في المنافسة للصعود لدوري الخليج العربي بعد أن حقق أربعة انتصارات مهمة متتالية منذ التغيير الفني الذي قاد المدرب سليمان البلوشي للمنطقة الفنية في أفضل سلسلة نتائج خلال المواسم الماضية في دوري الأولى والمحترفين، حققها على حساب مسافي ومصفوت والذيد والمتصدر البطائح.

تذبذب أداء الصقور

نجح فريق الإمارات (الصقور) في تحقيق الفوز في أهم المباريات متفوقاً على الفريق المتصدر البطائح والوصيف دبا الفجيرة، إضاقة الى أحد اقوى المنافسين دبا الحصن، وهي انتصارات تعد قيمتها بست نقاط كونها مع فرق منافسة مباشرة، إضافة إلى فوزه على الذيد، ورغم هذه النتائج فإن الفريق تعادل في ثلاث مباريات أمام التعاون والعربي والحمرية، وهي فرق تحتل مراكز خارج المربع الذهبي، إضاقة إلى الخسارة أمام العروبة، ما يؤكد تذبذب أداء الصقور.

العروبة يعود بالثلاثة

تمكن نادي العروبة من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من التعاون ومسافي ومصفوت، جمع من خلالها تسع نقاط ثمينة نقلته من المركز الثامن ليصبح رابع الترتيب، ويحصل على دفعة معنوية للمنافسة في إحدى بطاقتي الصعود.

فوز ثمين

حقق فريق الحمرية فوزاً ثميناً على مسافي بأربعة أهداف نظيفة في الجولة التاسعة، ليقترب من المنافسة في الصعود لدوري الأضواء، وتحقق هذا الفوز بعد أن خاض 12 مباراة لم يحقق خلالها أي انتصار كاسح قبل الفوز على مسافي.

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