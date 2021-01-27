الامارات | الحداد: اتحاد كلباء استثمر تألقه في الدوري لعبور بني ياس في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الحداد: اتحاد كلباء استثمر تألقه في الدوري لعبور بني ياس في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح اتحاد كلباء في التأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج العربي، وهي المرة الأولى في تاريخ الفريق، بعد تفوقه أول من أمس على ضيفه بني ياس بركلات الترجيح في إياب الدور ربع نهائي، بعد أن انتهى الوقت الرسمي بالتعادل بهدف لمثله.

ووصف المحلل الرياضي واللاعب الدولي السابق عبدالرحمن الحداد تأهل اتحاد كلباء بالمستحق والطبيعي.

وأكد أنه كان متوقعاً بسبب العطاء الذي قدمه الفريق خلال غالبية مباريات الموسم الحالي. وقال الحداد لـ«الإمارات اليوم»: «تفوق بني ياس بنسبة الاستحواذ والتسديدات على المرمى وعدد الهجمات، لكن اتحاد كلباء كان المستفيد الأكبر من المباراة، كونه نجح في التأهل انطلاقاً من الإصرار على الفوز والدقة في التعامل مع ركلات الترجيح».

وتابع: «النجاح الذي حققه اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي انعكس على بطولة الكأس، وخلال المباراة أمام بني ياس تفوق النمور تنظيمياً وفنياً، وكان ذلك واضحاً داخل الملعب، وأكد اتحاد كلباء من خلال هذه المباراة أنه فريق قادر على التعامل مع الظروف الصعبة، منها الغيابات، خصوصاً أنه افتقد اثنين من أفضل لاعبيه هما فهد سبيل للإيقاف والمحترف التشيلي جونيور انتونيور الذي تم إلغاء عقده أخيراً»،مبيناً أن القراءة الفنية المميزة للمدرب خورخي دا سيلفا بالحد من نقاط قوة بني ياس من خلال التغييرات التكتيكية ساعدته على حسم النتيجة لمصلحته.

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