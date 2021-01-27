اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إيطاليا

أتلانتا - لاتسيو 20:45

يوفنتوس - سبال 23:45

كأس إسبانيا

إشبيلية - فالنسيا 22:00

فاليكانو - 00:00

بيرنلي - أستون فيلا 22:00

تشلسي - وولفرهامبتون 2:00

برايتون - فولهام 23:30

إيفرتون - ليستر 00:15

مان يونايتد - شيفيلد 00:15

بطولة إفريقيا للمحليين

تنزانيا - غينيا 23:00

ناميبيا - زامبيا 23:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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