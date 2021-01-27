الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إيطاليا
أتلانتا - لاتسيو 20:45
يوفنتوس - سبال 23:45
كأس إسبانيا
إشبيلية - فالنسيا 22:00
فاليكانو - برشلونة 00:00
بيرنلي - أستون فيلا 22:00
تشلسي - وولفرهامبتون 2:00
برايتون - فولهام 23:30
إيفرتون - ليستر 00:15
مان يونايتد - شيفيلد 00:15
بطولة إفريقيا للمحليين
تنزانيا - غينيا 23:00
ناميبيا - زامبيا 23:00
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