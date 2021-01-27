اخبار الرياضه

تغييرات مفاجئة في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

0 نشر
أحمد جودة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مفاجئة في ترتيب بعد مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أقيمت اليوم الثلاثاء عدة مباريات في الدوري الانجليزي تغيرعلى أثرها جدول ترتيب الدوري الانجليزي حيث اكتسح مانشستر سيتي فريق ويست بروميتش ألبيون بخمسة اهداف مقابل لاشئ ليقفز المان سيتي الى المركز الاول متجاوزا مانشستر يونايتد حيث اصبح رصيد مان سيتي 41 نقطة من 19 مباراة وبنفس عدد المباريات جمع مان يونايتد 40 نقطة ليحتل بهم مركز الوصافة بعد ان ظل متصدرا لفترة من الوقت ثم حل ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 مباراة ايضا.

وجاءت المفاجأة من فريق ويست هام الذي قفز الى المركز الرابع متجاوزا عدة فرق بعد جمعه 35 نقطة من 20 مباراة وليحل محل الذي تراجع الى المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 19 مباراة وقفز ايضا الارسنال الى المركز الثامن بعد فوزه على ساوثهامبتون بثلاثة اهداف مقابل هدف وجمع 30 نقطة من 20 مباراة .

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم في الاسبوع 20 من الدوري الانجليزي

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    162,486

  • تعافي

    127,001

  • وفيات

    9,012

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا