شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مفاجئة في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقيمت اليوم الثلاثاء عدة مباريات في الدوري الانجليزي تغيرعلى أثرها جدول ترتيب الدوري الانجليزي حيث اكتسح مانشستر سيتي فريق ويست بروميتش ألبيون بخمسة اهداف مقابل لاشئ ليقفز المان سيتي الى المركز الاول متجاوزا مانشستر يونايتد حيث اصبح رصيد مان سيتي 41 نقطة من 19 مباراة وبنفس عدد المباريات جمع مان يونايتد 40 نقطة ليحتل بهم مركز الوصافة بعد ان ظل متصدرا لفترة من الوقت ثم حل ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 مباراة ايضا.

وجاءت المفاجأة من فريق ويست هام الذي قفز الى المركز الرابع متجاوزا عدة فرق بعد جمعه 35 نقطة من 20 مباراة وليحل محل ليفربول الذي تراجع الى المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 19 مباراة وقفز ايضا الارسنال الى المركز الثامن بعد فوزه على ساوثهامبتون بثلاثة اهداف مقابل هدف وجمع 30 نقطة من 20 مباراة .

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم في الاسبوع 20 من الدوري الانجليزي