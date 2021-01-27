شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار: محمد صلاح فشل مع تشيلسي لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث لاعب وسط تشيلسي السابق أوسكار عن سبب معاناة نجم فريق ليفربول محمد صلاح مع البلوز وقال أوسكار في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: لقد ساعدني دي بروين، كانت هناك تشكيلة حيث لعبت أنا وهازارد ودي بروين في خط الوسط وعملت بشكل جيد.

وأضاف: "بالنسبة للنجم المصري، محمد صلاح كان الأمر مختلفا، لم يكن من الممكن إيقافه أثناء التدريبات، لكنه دائما ما كان خجولا وهادئا خارج الملعب".

.وأوضح: خلال المباريات، أعتقد أن صلاح لم يكن لديه الثقة التي رأيناها في كل نادِ لعب معه بعد تشيلسي، خاصة الآن في ليفربول.

كان صلاح انتقل إلى تشيلسي قادما من بازل في عام 2014 ولكنه لم يتمكن من إثبات نفسه في ستامفورد بريدج تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو. ولم يسجل الجناح المصري إلا هدفين في 19 مباراة، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا، ثم ينضم إلى روما حيث تألق بدرجة لفتت أنظار ليفربول.