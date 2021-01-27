شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: هدف بواليا صحيح 100% ومندهش من عدم احتسابه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن هدف والتر بواليا مهاجم الأهلي في شباك بيراميدز صحيح 100%.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة قناة النهار:«هدف بواليا سليم ولا يوجد أي شك في الغائه ومندهش من قرار جهاد جريشة».

وواصل:«تواصلت مع الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي وأكد لي أن هدف الأهلي صحيح وأن الفريق الأحمر يستحق ركلة جزاء في لعبة محمد شريف».

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وبيراميدز، بمنافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.