شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهاجم التحكيم: حرمنا من 6 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، أن فريقه اتحرم من الحصول على 6 نقاط كاملة بسبب التحكيم. وأضاف خلال تصريحاته المتلفزة، أن والتر بواليا لم يكن موفقا خلال لقاء بيراميدز، وأتمنى أن يسجل أهداف كثيرة خلال المباريات المقبلة.

وأكد المدرب العام للأهلي، الأهلي يمثل القارة الأفريقية في مونديال الأندية، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة العالمية.