شكرا لقرائتكم خبر عن بورنموث يبلغ ثمن نهائي كأس إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكمل بورنموث، عقد المتأهلين للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، إثر فوزه 2-1 على ضيفه كراولي تاون، في آخر مواجهات الدور الرابع. وعلى ملعب دين كورت، دخل أصحاب الأرض بأفضلية الهدف الذي سجله النجم جاك ويلشير في الدقيقة 24.

لكن عاد الفريق القادم من القسم الرابع في النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق توم نيكولز، قبل أن يعيد النجم المخضرم جوشوا كينج، بورنموث للمقدمة بالهدف الثاني بعد 7 دقائق من هدف الضيوف.