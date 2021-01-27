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خبير تحكيمي: الأهلي يستحق ركلة جزاء وهدف «بواليا» صحيح‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن الأهلي استحق ركلة جزاء في لعبة محمد شريف خلال مباراة بيراميدز، والتي أدارها جهاد جريشة، بمنافسات الجولة العاشرة لمسابقة الممتاز موسم 2020-2021.

وقال الشناوي عبر أون تايم سبورتس:«لعبة محمد شريف تستحق ركلة جزاء واضحة لمصلحة الأهلي»، واتفق الخبير التحيكمي سمير عثمان مع رأي الشناوي على أحقية الفريق الأحمر في ركلة جزاء.

واتفق الشناوي وعثمان على صحة هدف والتر بواليا الملغي، والذي سجله الأهلي في الشوط الثاني وألغاه الحكم جهاد جريشة بداعي وجود خطأ لمصلحة شريف إكرامي.

واختلف الثنائي حول وجود ركلة جزاء لمصلحة بيراميدز، حيث قال الشناوي:«لا توجد ركلة جزاء ضد أيمن أشرف، بينما أشار عثمان إلى أحقية بيراميدز في ركلة جزاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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