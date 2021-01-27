شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد لمرتضي منصور في الدعوي القضائية الخاصة باللائحة اللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قضت هئية مركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم الثلاثاء بحجز دعوي بطلان اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي لنادي الزمالك للنطق بالحكم في جلسة التاسع من فبراير المقبل وذلك بعد قبول استئناف المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك علي حكم أول درجة حيث حضر منصور بنفسه اليوم امام مركز التسوية وترافع في الدعوي بنفسه وقدم اوراق ومستندات موثقة تثبت بطلان حكم أول درجة الذي اصدره صالح سليم.



وأكد مرتضي منصور، في مرافعته أن صالح سليم في خصومه معه ووثق جميع المنشورات التى نشرها سليم ضده عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

ومن المقرر أن يحسم مركز التسوية قراره في التاسع من فبراير المقبل بعد يومين من حكم القضاء الاداري في طعن مجلس الزمالك علي قرار وزير الشباب والرياضة بحله.