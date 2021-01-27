شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف يهاجم تقنية الفار بعد مباراة الأهلي وبيراميدز ويوجه ‏رسالة لاتحاد الكرة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد المعلق الرياضي أيمن الكاشف، تقنية الفار في الدوري المصري عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، التي حسمها التعادل السلبي بمنافسات الدوري المصري الممتاز 2020-2021، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت جدلاً تحكيمياً واضحاً.

وكتب الكاشف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" السيد المحترم / احمد مجاهد عايز تلغي الفار ... ألغيه . لكن كده عيب .. وعيب اوي في حق الجماهير وفي حق الرياضة المصرية وكرة القدم .

وأنهى حديثه:" ملحوظة... مش علشان مباراة اليوم فقط"، في إشارة إلى مباراة الأهلي وبيراميدز التي أدراها جهاد جريشة.