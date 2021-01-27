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أيمن الكاشف يهاجم تقنية الفار بعد مباراة الأهلي وبيراميدز ويوجه ‏رسالة لاتحاد الكرة ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد المعلق الرياضي أيمن الكاشف، تقنية الفار في عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، التي حسمها التعادل السلبي بمنافسات الدوري المصري الممتاز 2020-2021، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت جدلاً تحكيمياً واضحاً.

وكتب الكاشف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" السيد المحترم / احمد مجاهد عايز تلغي الفار ... ألغيه . لكن كده عيب .. وعيب اوي في حق الجماهير وفي حق المصرية وكرة القدم .

وأنهى حديثه:" ملحوظة... مش علشان مباراة اليوم فقط"، في إشارة إلى مباراة الأهلي وبيراميدز التي أدراها جهاد جريشة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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