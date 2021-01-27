شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن نتيجة مسحة روقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة التي خضع لها محمد أشرف «روقا»، لاعب الفريق للكشف عن فيروس كورونا. وأكد طبيب الزمالك أن روقا بحالة جيدة، وسيتم إجراء بعض الفحوصات الطبية له للاطمئنان عليه قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض روقا، للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، وخضع اللاعب للعزل المنزلي وبروتوكول العلاج المتبع للتعافي من الفيروس. ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.