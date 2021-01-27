شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يقلب الطاولة على كريستال بالاس في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قلب فريق وست هام يونايتد تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز (3-2)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت أيضا فوز ليدز يونايتد على نيوكاسل (2-1).

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله ويلفريد زاها في الدقيقة (3)، وتعادل وست هام يونايتد بهدف سجله توماس سوسيك في الدقيقة (9)، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة (25). ثم سجل كريج داوسون الهدف الثالث لوست هام يونايتد في الدقيقة (65)، قبل أن يسجل كريستال بالاس الهدف الثاني عن طريق ميشي باتشواي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع وست هام يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.