شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعير مدافعه أحمد صابر للإنتاج الحربى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى إنبي إجراءات إعارة مدافعه أحمد صابر إلى الإنتاج الحربى لنهاية الموسم، قبل غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية الجارية. وكشف مصدر مسئول بفريق إنبي أن إدارة الفريق البترولى سمحت برحيل أحمد صابر بعد الحصول على موافقة حلمى طولان المدير الفني.

ويتوجه أحمد صابر إلى الإنتاج الحربي غدا لتوقيع عقود إعارته للفريق لنهاية الموسم، من أجل الاستعداد لخوض مباريات الدوري.

وكان فريق إنبى حقق فوزا غاليا على البنك الأهلى 3/2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة التاسعة للدورى الممتاز.

تقدم إنبى بالهدف الأول في الدقيقة 40 عن طريق النيجيري جون إيبيكا، قبل أن يعود فادى فريد ويحرز هدف التعادل للبنك للأهلي بالدقيقة 59 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 74 و 78 يحرز ايبيكا هدفين متتاليين لإنبى، ثم أحرز كريم بامبو الوافد الجديد للبنك الأهلى من الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية الهدف الثانى لفريقه.

وأصبح النيجيري جون إيبيكا مهاجم إنبى صاحب أول هاتريك في الدورى الموسم الحالي بعدما قاد فريقه للفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين واستطاع اللاعب إحراز الأهداف الثلاثة.

وتعرض أحمد على مهاجم البنك الأهلى لإصابة خطيرة أفقدته الوعى بعض الوقت في المباراة بعدما ارتقى اللاعب لإحدى الكرات إلا أن رأسه اصطدمت برأس محمود جاد حارس مرمى إنبى ليسقط اللاعب الدولى على الأرض مغشيا عليه ، ولم يقدرعلى استكمال المباراة وخرج من المباراة بعدما ظهر خلال الشاشات وجود تورم تحت عينيه اليمنى ليحل بدلا منه أحمد ياسر البديل .