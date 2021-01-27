شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: ثلاثى الأهلى مرشحون للانضمام للدراويش وإعلان اسم المدير الفنى الجديد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن زيارة علي أبوجريشة وعماد سليمان للنادي الأهلي كانت أكثر من رائعة، وذلك من أجل إنقاذ الدراويش. وقال وحيد فى تصريحات تليفزيونية إنه كانت هناك جلسة بين أبوجريشة ومحمود الخطيب استمرت ساعة ونصف الساعة، وسيكون هناك الإعلان الرسمي عن الصفقات خلال ساعات.

وأضاف: "الإعلان عن المدير الفني الجديد للإسماعيلي قريبا، ونسعى لإنقاذ الفريق من كبوته قى الموسم الجاري"، مؤكدا أن الثلاثي محمد محمود وسعيد سمير ورامي ربيعة لاعبي فريق الأهلي مرشحين للانضمام إلى الدراويش.

وتابع وحيد: "نتفاوض مع أندية أخرى لضم عدد من اللاعبين من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجاري، لتحقيق النتائج المميزة وتحسين وضعية الفريق".

ومن ناحية أخرى واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته الثلاثاء، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل لحساب منافسات مسابقة الدورى الممتاز، واشتمل المران على أحمال بدنية، من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين مما سيعود بشكل إيجابي على النتائج خلال المباريات المقبلة.

كما شهد مران الإسماعيلي تطبيق بعض التدريبات الخططية، أبرزها سبل الاستحواذ من خلال التسليم والتسلم إضافة للضغط المبكر دون ارتكاب الأخطاء، واختتم المران بتقسيمة "تراى ماتش" للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة.