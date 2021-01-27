شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: بواليا أضاع الانفراد بسبب المبالغة فى اللعب الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طه إسماعيل، نجم الأهلي الأسبق، على فرصة الانفراد الضائع لـ بواليا، مهاجم الأهلي، في مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون تايم سبورتس، اليوم الثلاثاء: "الأهلي كان أخطر بعد نزول كهربا وبواليا لكن انفراد بواليا هو مبالغة في اللعب الجماعي".

وتعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل بيراميدز كلاً من: شريف إكرامي، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر ، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري وجون أنطوي.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بتعرض محمد هاني ظهير أيمن الفريق لإصابة اضطرت موسيماني المدير الفني لإجراء تغيير مُبكر بمشاركة أحمد رمضان بيكهام بدلاً من هاني في الدقيقة العاشرة.