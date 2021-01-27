شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لمونديال اليد: أرسلنا شكوى رسمية بشأن أزمة سلوفينيا وجاهزون للدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، جاهزية منتخبنا لمواجهة الدنمارك المرتقبة، مضيفا: "أرسلنا شكوى رسمية للاتحاد الدولي تشمل تقريرين بحالات تسمم لاعبي سلوفينيا".

وتابع لبيب فى تصريحات تليفزيونية: "لاعبو سلوفينيا لم يصدقوا تعادلهم من منتخب مصر ولاعبو مصر لديهم الإصرار على تقديم مباراة جيدة أمام الدنمارك.. و حراسة المرمى تتحمل 50% من قوة منتخب مصر فى مواجهة الدنمارك".

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى بياناً رسمياً يرد فيه على الادعاءات التي ساقها الاتحاد السلوفيني بشأن مزاعم تعرض لاعبيه للتسمم قبل ساعات من مباراتهم أمام المنتخب المصري في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي لمنافسات بطولة كأس العالم لليد والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين.

ونفى الاتحاد الدولي الادعاءات التي ساقها اتحاد سلوفينيا ضد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد، وفند كافة التفاصيل التي تؤكد كذب ما قام به المنتخب الذي ودع البطولة من الدور الأول.

وجاء بيان الاتحاد الدولي كالتالي: يود الاتحاد الدولي لكرة اليد الإشارة إلى الادعاءات التي نشرها اتحاد كرة اليد في سلوفينيا بعد آخر مباراة في الجولة الرئيسية فيما يتعلق بمرض العديد من لاعبيه خلال بطولة العالم السابعة والعشرين IHF للرجال".

وأضاف البيان: على الرغم من عدم تقديم أي مطالبة رسمية من قبل الوفد السلوفيني لا في يوم المباراة أو في اليوم السابق - فتح الاتحاد الدولي لكرة اليد تحقيقًا وطلب من الهيئة الحكومية المعنية المسؤولة عن مراقبة جودة الأغذية الإدلاء ببيان والتحقيق لمعرفة ما إذا كان هذا بالفعل تسممًا غذائيًا. أرسل الاتحاد الدولي للصحة رسالة موجهة إلى رئيس الوفد السلوفيني ورئيس الاتحاد الوطني عقب البيان الأول، ذكر فيه نتائج تقرير ورد من وزارة الصحة تضمن الحقائق التالية:

في المساء بعد المباراة ضد مصر، في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، تم إبلاغ أحد لاعبي الفريق السلوفيني إلى عيادة الفندق بدعوى إصابته بمشاكل في المعدة وإسهال. وفقا له، كانت هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها من المرض. في العيادة، تم تزويده بالأدوية لعلاج هذه الحالة.

بعد هذا الحدث ، استقبل طبيب العيادة في الفندق رئيس الوفد ، الذي ادعى أن 14 لاعباً يعانون من نفس المشاكل مثل اللاعبين في الفرق الأخرى. كما ادعى أن هذا نوع من التسمم الغذائي. طلب طبيب العيادة ورئيس اللجنة الطبية بوزارة الصحة بعد ذلك فحص اللاعبين طبياً لمعرفة سبب هذه الحالة من ناحية والتمكن من علاجهم من ناحية أخرى. رفض طبيب الفريق السماح بفحص اللاعبين.

عرض طبيب العيادة أيضًا نقل اللاعبين إلى المستشفى - مرة أخرى، رفض طبيب الفريق. نود التأكيد في هذه المرحلة على أن أي مساعدة طبية تم تقديمها، بما في ذلك أي دواء للعلاج، قد تم رفضها من قبل طبيب الفريق.

كما نظمت وزارة الصحة اجتماعا مع جميع الفرق للتحقق مما إذا كانت هناك حالات مماثلة. لم يبلغ أي من الفرق عن حالات من هذا النوع في هذا الاجتماع.

لم يتلق IHF أي شكوى رسمية من أي من الفرق المشاركة فيما يتعلق بالطعام المقدم خلال الحدث. على العكس من ذلك، فإن وفد بيلاروسيا، الذي أقام في نفس الفندق وتقاسم نفس البوفيه في فندق ماريوت القاهرة من الجولة الرئيسية فصاعدًا (حيث تقاسم فريقان بوفيه واحد، تشاركت سلوفينيا وبيلاروسيا نفس البوفيه) ، من أي نوع ، كما قال رئيس فريق كرة اليد الوطني في بيلاروسيا أوليغ ليبيديف: "لم تكن لدينا مشاكل أو شكاوى حول جودة الإقامة في الفنادق ، ونوعية الطعام والتدابير اللازمة للوقاية من COVID-19."

في اليوم الذي ادعت فيه سلوفينيا أن لاعبيها تناولوا طعامًا مسمومًا، تناول فريق بيلاروسيا نفس البوفيه أيضًا، دون أي عواقب سلبية.

أما بالنسبة للمباراة نفسه، فقد ادعت سلوفينيا أن تسعة لاعبين لعبوا رغم أنهم لم يكونوا على ما يرام. إنهم يلومون هذا جزئياً - وبالتالي التسمم الغذائي المزعوم - على أدائهم. ومع ذلك ، لا بد من الإشارة إلى أن الفريق لعب مباراة جيدة حتى أنه كان في المقدمة بفارق خمسة أهداف في بداية الشوط الثاني. لم يكن هناك ما يشير في الملعب إلى أن أداء اللاعبين كان ضعيفًا بسبب المرض.

أبلغت اللجنة المنظمة للبطولة السابعة والعشرين لبطولة كأس العالم لليد للرجال وكذلك إدارة فندق ماريوت القاهرة الاتحاد الدولي لكرة اليد أنهم يحتفظون بحقهم في الاستئناف أمام الهيئات القانونية للاتحاد الدولي لكرة اليد.