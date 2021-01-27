شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: لو مندوب الزمالك وافق على قرار "عودة الحراس الأجانب" لازم يتحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، قرار اتحاد الكرة بعودة الحراس الأجانب للدوري المصري من جديد بعد موافقة الأندية. وقال، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "قرار عودة الحراس الأجانب يضر الكرة المصرية، وكيف توافق الأندية على هذا القرار وهناك 12 ناديا يمتلكون حراسا دوليين".

وأضاف حارس الزمالك السابق: "اتحاد الكرة هو المنوط باختيار القرارات التي تخدم مصلحة الأندية، ولو مندوب الزمالك رفع إيده ووافق على هذا القرار لا بد أن يتحاكم لأننا نمتلك 3 حراس موجودين دوليين في النادى والرابع معار، وكان لازم اتحاد الكرة رفض تطبيقه لأنه يضر بالكرة المصرية".

وتابع حسين السيد: "أرفض الرقم المعروض لاحتراف مصطفى محمد، ولو الشروط بتاعة الزمالك اتوافق عليها من سانت إيتيان الفرنسي يبقى لازم نبيع مصطفى محمد".

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا باستمرار الأجانب الخمسة وعدم تخفيض العدد على أن يتم السماح للأندية بالتعاقد مع خمسة أجانب دون تحديد مراكزهم أو جنسيات معينة، وهو ما يفتح الباب صراحة للتعاقد مع حراس مرمى أجانب بعد سنوات طويلة.