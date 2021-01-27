شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يكشف سبب تواجد أحمد فتحى بغرفة الأهلى ويوجه طلبا لأحمد الشناوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد فتحي، لاعب بيراميدز، على التوجه إلى غرفة خلع ملابس النادي الأهلي عقب مباراة الفريقين التى جمعتهما مساء اليوم في الجولة العاشرة للدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن أحمد فتحي تواجد في غرفة خلع ملابس الأهلي بعد إصابته في العضلة الخلفية، وتوجه لطبيب الأهلي أحمد أبو عبلة لمتابعة إصابته.

وقال سيد عبد الحفيظ فى تصريحات بعد المباراة: "انتقال بواليا من الجونة إلى الأهلى نقلة كبيرة وتحتاج وقتا، والهدف الأول له سيفتح الطريق أمامه، وتمريرته لكهربا كان حابب يضمنها أكثر وإحنا عارفين قدراته كويس".

وأضاف سيد عبدالحفيظ: "أحمد فتحى دخل غرفة الأهلى لكى يطمئن على العضلة الخلفية عنده من الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى فقط".

وتابع عبد الحفيظ: "أطالب الخبير التحكيمى أحمد الشناوى بإيقاف الكرة قبل وصول محمد شريف وأحمد سامى للكرة سيجد ضربا من أحمد سامى فى أنكل رجل شريف".

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مران فى الحادية عشر صباح الأربعاء، ثم يجرى مسحة طبية بعد ذلك، قبل الدخول فى معسكر مغلق بعد انتهاء التدريب، استعدادا للسفر والمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر.

وقال: "كل اللاعبين لديهم تركيز قبل المشاركة فى كأس العالم وغلقنا صفحة الدورى ونبدأ الاستعداد للسفر إلى قطر والمشاركة فى مونديال الأندية، حيث سيخوض الفريق تدريب فى الحادية عشر ونجرى بعدها مسحة والسفر يوم الجمعة وموعد انطلاق الطائرة فى الرابعة عصراً".

وأضاف أن إصابة محمد هانى ليست قوية ولكن الأشعة هى من ستحدد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة فى مونديال الأندية من عدمه، مشيرا إلى أن فريقه ينوى تقديم أداء قوى فى كأس العالم للأندية وتقديم مستوى مشرف.

تعادل الأهلى سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوى فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصري..وبذلك يرتفع رصيد الأهلى لـ21 نقطة ويبقى فى القمة، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول، عمرو السولية، حمدى فتحي، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.