شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء التحكيم: الحكم والفار حرما الأهلي من هدف وركلة جزاء أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوى وسمير عثمان، خبراء التحكيم، أن الحكم جهاد جريشة وتقنية الفيديو حرما الأهلى من هدف صحيح وركلة جزاء أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبى.

وقال أحمد الشناوى وسمير عثمان في تصريحات مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت: "الأهلى له ركلة جزاء صحيحة بعد تدخل أحمد سامى على قدم محمد شريف، وكان لازم الفار يتدخل ويرجع جهاد جريشة لاحتساب ضربة جزاء 100%".

وأضاف خبراء التحكيم: "كرة تراورى ليست ركلة جزاء لعدم تلامس حسين الشحات، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادى بيراميدز".

وتابعا: "هدف الأهلى صحيح 100% ولا يوجد مخالفة على والتر بواليا وبالتالي الحكم حرم الأهلى من هدف صحيح".

واختلف أحمد الشناوى مع سمير عثمان حول وجود ركلة جزاء على أيمن أشرف بعدما اشترك مع تراورى وأخرج الكرة بالوثب عليه، حيث يرى سمير عثمان أنه ركلة جزاء، فيما ذهب أحمد الشناوى مع جهاد جريشة بعدم وجود ركلة جزاء.

وتعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.