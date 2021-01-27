شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تعادل الأهلي مع بيراميدز بدون أهداف في الجولة العاشرة من عمر الدوري، وإصابة محمد هاني بشد في العضلة الخلفية، ودخول معسكر مغلق بدءا من الغد استعدادا للسفر إلى قطر والمشاركة في كأس العالم للأندية.
الاهلي يتعادل سلبياً مع بيراميدز فى الجولة العاشرة للدوري
تعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري..وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة ، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.
ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول ، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.
فيما ضم تشكيل بيراميدز ، كلاً من : شريف إكرامي ، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر ، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري وجون أنطوي
الأهلي: سندخل معسكر مغلق غدا.. وإصابة محمد هاني بسيطة
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق سيخوض مران في الحادية عشر صباح الأربعاء، ثم يجري مسحة طبية بعد ذلك ، قبل الدخول في معسكر مغلق بعد انتهاء التدريب ، استعدادا للسفر والمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر.
قال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "كل اللاعبين لديهم تركيز قبل المشاركة في كأس العالم وغلقنا صفحة الدوري ونبدأ الاستعداد للسفر إلى قطر والمشاركة في مونديال الأندية، حيث سيخوض الفريق تدريب في الحادية عشر ونجري بعدها مسحة والسفر يوم الجمعة وموعد انطلاق الطائرة في الرابعة عصراً".
أضاف أن إصابة محمد هاني ليست قوية ولكن الأشعة هي من ستحدد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في مونديال الأندية من عدمه، مشيرا إلى أن فريقه ينوي تقديم أداء قوي في كأس العالم للأندية وتقديم مستوى مشرف.
موسيمانى: مواجهة بيراميدز كانت صعبة.. وبواليا يحتاج للدعاء والصلاة
كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عن صعوبة المباراة التي خاضها فريقه أمام بيراميدز قائلا: "الماتش صعب والمنافس قوى وانا مقتنع بالأداء وغير راضي عن النتيجة، لاعبينا قدموا مباراة جيدة من اول دقيقة ولعبنا بروح النادي الاهلي، والالتزام الخططي للاعبين كله كان كويس وكنا خايفين من مرتدات بيراميدز".
وتابع موسيماني في المؤتمر الصحفي: "كان عندي صعوبة في اللعب علي رمضان صبحي من البداية، لكن قدرنا نخلق فرص ونوصل لمرمى المنافس".
وأضاف المدير الفني للأهلي: "أعرف أحمد فتحي ورمضان صبحي منذ أن واجهتهما خلال تدريبي لفريق صن داونز، ودارت بيننا مناقشة عادية".
وأكمل: "لم أفكر في تبديل أفشة لأنه أحد أهم الأوراق الرابحة في المباريات، ويمكنه التسجيل في أي وقت".
عبد الحفيظ: ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة للأهلي.. وهدف بواليا في بيراميدز "التحام عادي"
يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مباراة فريقه ضد بيراميدز، والتي انتهت بالتعادل السلبي، كانت قوية مع فريق لديه عناصر جيدة ومباراة نعلم جيدا أنها ستكون ثقيلة وسيكون بها ندية عالية، كما أننا تعرضنا لإصابة محمد هاني ومع مرور الوقت كنا الأفضل وكان لدينا فرصتين، وهدف أشك أنه هدف صحيح.
قال في تصريحات لقناة الأهلي: "قلت لجهاد جريشة لو لقيتها هدف صحيح هزعل منك مش هزعل من طارق مجدي، ومعرفش تقديري في كرة هدف والتر بواليا الملغي أنها لعبة عادية والكرة فيها عنصر القوة والالتحام وهناك احتكاك مطلوب وأشك أنها هدف صحيح 100%.
مباراة الاهلي وبيراميدز .. إصابة محمد هاني في العضلة الخلفية
تعرض محمد هانى لاعب فريق الأهلي للإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى والتي على أثرها تم تبديلة في الدقيقة العاشرة ونزول أحمد رمضان بيكهام في المباراة سبب خروجه من مواجهة بيراميدز في الدورى المصرى الممتاز.
ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو يانج وصلاح محسن وسعد سمير ووالتر بواليا.
الأهلي يهزم هليوبوليس ويتوج بدورى سوبر السلة سيدات
توج فريق كرة السلة سيدات بالنادى الأهلي بلقب دورى السوبر، بعد التغلب على هليوبوليس بنتيجة 92\ 64، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم بصالة الشرقية للدخان.
واستطاع على هاشم المدير الفنى لفريق سيدات الأهلى السيطرة على المباراة، رغم محاولات إيهاب الألفى المديرالفنى لهليوبوليس، الفوز فى ظل خبراته، وتوليه القيادة الفنية للأهلى من قبل وحصد البطولة أكثرمن مرة مع الفريق، إلا ان على هاشم سيطر على المباراة، وحقق هدفه بالتتويج باللقب.
وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 22-17، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه 39-29، ليتسع الفارق في الفترة الثالثة لصالح الأهلي بـ23 نقطة بعدما انتهت بنتيجة 75-42، وانتهت الفترة الرابعة بفوز الأهلي بنتيجة 92/62 وبفارق 30 نقطة.