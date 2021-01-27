أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 26 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تعادل الأهلي مع بيراميدز بدون أهداف في الجولة العاشرة من عمر الدوري، وإصابة محمد هاني بشد في العضلة الخلفية، ودخول معسكر مغلق بدءا من الغد استعدادا للسفر إلى قطر والمشاركة في كأس العالم للأندية.

تعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري..وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة ، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول ، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل بيراميدز ، كلاً من : شريف إكرامي ، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر ، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري وجون أنطوي