شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: رمضان صبحي "كبير" ولم يحتاج لجلسات إعداد نفسى قبل مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هانى سعيد، المدير الرياضى لفريق بيراميدز، بقدرات رمضان صبحي لاعب فريقه، موضحا أن "العفيجي" لم يكن بحاجة إلى جلسات إعداد نفسى قبل مواجهة الأهلى التي انتهت مساء الثلاثاء بالتعادل السلبي.

وقال المدير الرياضى لبيراميدز في تصريحات تليفزيونية: "فقدان النقاط المستمر أمر صعب، ويجب أن نبني على مباراة الأهلى، والبدء في تحقيق انتصارات مستمرة بداية من المباراة المقبلة"، مؤكدا أن علي جبر في قدم مباراة كبيرة.

وتعادل الأهلي سلبياً مع بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل بيراميدز كلاً من: شريف إكرامي، طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر ، رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - إيربك تراوري وجون أنطوي.