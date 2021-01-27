شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يشكو بيراميدز للجبلاية بسبب تزوير لاعب ناشئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مسئولو نادي المقاصة شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة يتهمون فيها نادي بيراميدز بتزوير عقد الناشئ محمد عويس حلمى مواليد 2004، بعدما قاموا بقيد اللاعب باسم محمد إسماعيل محمود، وتم قيده كأنه مواليد 2006.

وأكد محمود الدناوي، المدير الفني لفريق المقاصة مواليد 2006، أن محمد عويس حلمى معروف لدى فريق المقاصة لأنه كان لاعبا سابقا بفريق المقاصة مواليد 2004 في موسم 2016، مشيرا إلى أنه لعب أمام المقاصة منذ فترة وتم تقديم شكوى للجبلاية بذلك.

وطالب الدناوي اتحاد الكرة بضرورة احتساب نتيجة المباراة التي فاز فيها فريق بيراميدز لصالح فريق المقاصة، لأنها ستفرق معه في الصعود للتصفيات النهائية على المراكز من الأول للسادس، حيث كانت نتيجة المباراة في تأهل الفريق الفيومي للمرحلة الثانية ضمن الستة الأوائل.

وأضاف الدناوي أنه تم إثبات تزوير نادى بيراميدز للاعب مواليد 2006 وأثبت ذلك في الشكوى المقدمة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع المستندات الدالة على صحة موقفه، وتثبت تزوير نادي بيراميدز. وأنه تم تسجيل اللاعب في المقاصة عام 2014 وكذلك في مركز شباب سنورس في 2014 أيضا، وعاد للعب في صفوف بيراميدز بشهادة ميلاد ابن خالته، وتم إبلاغ بيراميدز بالواقعة وبعدها تم استبعاده من إدارة الأخير ولم يلعب أية مباراة ولكن بعدها عاد للعب في سنورس بمواليد 2004.

وأضاف الدناوي أن النادي قدم شكوى في اتحاد الكرة لأكثر من شهر، يوجد حالات تسجيل اللاعب لأكثر من شهر ولا نعلم سبب

من جانبه أوضح محمد نصر، إداري فريق المقاصة 2006، أن كريم أنور المسئول بشئون اللاعبين في اتحاد الكرة أكد أنه أعد مذكرة بالواقعة وقدمها لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المسئولة عن اتحاد الكرة، مطالبا بإصدار القرار قبل يوم الأحد موعد إجراء قرعة المرحلة الثانية الخاصة بالستة المتأهلين عن كل مجموعة ببطولة الجمهورية لمواليد 2006.