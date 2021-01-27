طبيب الأهلي يوضح إصابة محمد هاني

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح إصابة محمد هاني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن استبدال محمد هاني لاعب الفريق خلال مباراة بيراميدز جاء بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
وأضاف طبيب الأهلي : "فضّلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية، وذلك حفاظًا عليه، خاصة أنه أمامنا بطولة مونديال الأندية".
وأوضح طبيب الأهلي أن محمد هانى يجرى أشعة سونار اليوم الأربعاء للاطمئنان على حالته، وستحدد حجم الإصابة.
ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر يوم الجمعة المقبل استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالبطولة أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.