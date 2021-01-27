طبيب الأهلي يوضح إصابة محمد هاني

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن استبدال محمد هاني لاعب الفريق خلال مباراة بيراميدز جاء بعد شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأضاف طبيب الأهلي : "فضّلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية، وذلك حفاظًا عليه، خاصة أنه أمامنا بطولة مونديال الأندية".

وأوضح طبيب الأهلي أن محمد هانى يجرى أشعة سونار اليوم الأربعاء للاطمئنان على حالته، وستحدد حجم الإصابة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر يوم الجمعة المقبل استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالبطولة أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.