شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى قضية وفاة اللاعب الناشئ بنادى السكة الحديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجهش هانى جلال البيلى، والد اللاعب المتوفى بنادى السكة الحديد، بالبكاء بسبب ما حدث مع نجله بعد فقدانه الوعى بين شوطى مباراة كرة قدم كان يشارك بها، ولم يسعفه أحدا قبل أيام، وذلك قبل وفاته فى الملعب - حسب قوله.

أضاف البيلى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى المصرية، أن ابنه توفى فى الملعب ولم يكن هناك سيارة إسعاف أو طبيب يسعفه قبل وفاته، معلقا: "كان فيه تقصير مع ابنى.. وحسبي الله ونعم الوكيل فى كل حد كان في إيده ينقذ ابنى وما أنقذهوش"، مردفا: "عامر حسين صرح وقال هيتم صرف مرتب شهرى لأسرة اللاعب المتوفى.. وأنا مش هقبل ده عن ابنى.. لأن مال الدنيا كلها هيعوضه".

من جانبه، قال محمد صلاح قاسم المتحدث باسم نادى السكة الحديد، إن الملعب الذى كان يلعب به اللاعب الشاب، كان به سيارة إسعاف وطبيب، ولكن اللاعب توفى فى المستشفى بعد نقله بالإسعاف نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، متابعا: "اللاعب كان عايش فى الإسعاف وتوفى فى المستشفى"، ثم عاد يناقض نفسه قائلا: "أنا لم أطلع على التقرير الطبي.. مقرأتهوش كويس"، لينتقده الإعلامى يوسف الحسينى على هذا التناقض الكبير".

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الرياضى بالإسكندرية بسبب وفاة اللاعب الناشئ، محمد هانى جلال، لاعب السكة الحديد بالإسكندرية بين شوطى المباراة، وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباريات نادى السكة الحديد في جميع مسابقات الناشئين لمدة 3 أيام، وذلك حدادا على اللاعب محمد هاني جلال لاعب نادى السكة الحديد، وذلك بناء على طلب مجلس الإدارة.