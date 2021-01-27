شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى ينضم للمقاولون العرب لمدة موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى المقاولون العرب في التعاقد مع أحمد حسن مكى مهاجم الزمالك والجونة وسموحة السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لدعم الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز وجاء تعاقد أحمد حسن مكى مع ذئاب الجبل لمدة موسمين ونصف الموسم، ومن المنتظر إعلان الصفقة بصفة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة فى المقاولون العرب في تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يتعاقد المقاولون مع لاعب أو اثنين خلال الموسم الجاري خاصة في مركز وسط الملعب لتدعيم الفريق قبل نهاية القيد الشتوي.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعدما خاض 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.

من جهته طالب عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبيه باستعادة الانتصارات لتعديل مركز الفريق فى جدول الدورى لاسيما بعد التفريط فى نقاط مباراة الاهلى بغرابة شديدة بعد التقدم فى الشوط الأول بهدفين ثم الخسارة بثلاثة أهداف فى الشوط الثانى و الخساراة أمام سموحة اليوم بهدفين مقابل هدف .

وحصل أحمد حسن مكى مهاجم فريق سموحة السابق، على العقود الخاصة به من مسئولي الإنتاج الحربى بعد توقيعه بسبب تعثر الاتفاق بينهما قبل التواجد مع الفريق استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.